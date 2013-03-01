Приднепровская железная дорога в январе сэкономила топлива на 2,3 млн грн

Сотрудники Приднепровской железной дороги в январе 2013 года сэкономили 512 тонн условного топлива на 2,3 млн грн, сообщает пресс-служба госпредприятия «Приднепровская железная дорога».

«В рамках программы по энергосбережению в Приднепровской железной дороге за январь 2013 года удалось сэкономить 512 тонн условного топлива, в частности 75,2 тонны дизтоплива, 1,14 млн кВт/ч электроэнергии и 28 тыс. куб. м природного газа на общую сумму 2,309 млн грн», - уточняют в пресс-службе.

Способствовали экономии энергоресурсов такие мероприятия: внедрение в структурных подразделениях экономных светильников и ламп, автоматизированного и автоматического управления наружным освещением станций, парков, пассажирских платформ, установка таймеров отключения электропитания, замена и ремонт устаревшего компрессорного оборудования и прочие. На реализацию этих мероприятий в течение января предприятие направило 609,7 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.