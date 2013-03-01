Приднепровская железная дорога готовит крымское направление к скоростному движению

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) марте т.г. сосредоточит основные ремонтно-путевые работы на крымском направлении - подготовке к скоростному движению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, за этот период железнодорожники запланировали модернизировать 10 км путей, среднему ремонту подвергнуть 19 км путей и 20 комплектов стрелочных переводов на направлении Лозовая-Симферополь.

Кроме того, ПЖД в марте намерена капитально отремонтировать 4,6 км путей, в том числе: 4,2 км в направлении Верхнеднепровск – Крохмало-паточный комбинат и два участка путей Ингулец.

Общая стоимость ремонтно-путевых работ в марте составит 36,509 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.