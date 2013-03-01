Приднепровская железная дорога оборудовала 488 локомотивов спутниковой навигацией

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) оснастила 488 локомотивов магистрали системой спутниковой навигации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Из них 147 локомотивов эксплуатируются в локомотивном депо Нижнеднепровск-Узел, 17 - в Синельниково, 64 - в Кривом Роге, 24 - в Пятихатках, 129 - в Мелитополе, 36 - в Симферополе, 51 - в Днепропетровске, 17 - в Пологах и 3 - в Керчи.

Еще 12 локомотивов магистраль планирует оборудовать спутниковой навигацией в течение 2013 г.

Спутниковая навигация позволяет в автоматическом режиме предоставлять информацию о перемещении локомотивов в режиме он-лайн, повышать эффективность использования подвижного состава. Также данная система способствует централизации управления движением поездов и автоматического формирования данных о проделанной работе.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Единая автоматизированная система управления грузовыми перевозками "Укрзализныци" (АСК ВП УЗ-Е) была введена в промышленную эксплуатацию 7 июля 2012 года. Центр базируется на основе техники IBM P780, системы управления базами данных Oracle и прикладного программного обеспечения разработки украинских специалистов ГП «Проектно-конструкторское технологическое бюро по автоматизации систем управления на железнодорожном транспорте Украины». Сейчас к системе подключено тысяча терминальных устройств, с помощью которых работники железных дорог от дежурных по станциям до руководителей могут получить информацию своего уровня, которая позволяет эффективно управлять грузовыми перевозками.

Сегодня система АСК ВП УЗ-Е обслуживает более 25 тыс. пользователей 12 хозяйств "Укрзализныци". Среднесуточная нагрузка на программно-аппаратный комплекс АСК ВП УЗ-Е в часы пик составляет до 74%.