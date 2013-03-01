“АэроСвит” в прошлом году сократил убыток в 1,7 раза

Авиакомпания “АэроСвит” в 2012 году сократила чистый убыток по сравнению с 2011 годом в 1,7 раза — до 846,67 млн грн.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, активы компании сократились на 16% - до 939,34 млн грн.

Финансовые результаты деятельности за 2012 год будут рассмотрены на собрании акционеров 3 апреля 2013 года.

По итогам 2011 года чистый убыток "АэроСвита" составил 1,456 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля наблюдательный совет авиакомпании «АэроСвит» своим решением поручил исполнительному органу общества (генеральному директору авиакомпании) в кратчайший срок осуществить все необходимые действия для созыва общего собрания акционеров по вопросу проведения дополнительной эмиссии акций Частного акционерного общества "Авиакомпания "АэроСвит".

Напомним, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 7 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.