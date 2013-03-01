В январе ПЖД сэкономила энергоресурсов на 2,3 млн грн

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) в январе 2013 года сэкономило энергоресурсов на 2,308 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД, экономия на магистрали составила 512 тонн условного топлива.

Магистраль уменьшила общее потребление газа (включая ведомственную социальную сферу) по сравнению с январем 2012 года на 300 тыс. куб. м, из них 28 тыс. куб. м сэкономлено непосредственно в производственных подразделениях ПЖД.

Также за указанный период дорога сократила использование дизельного топлива на 75,2 тонны и электроэнергии – на 1 млн. 140 тыс. кВт/ч.

По информации ПЖД, среди основных мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов - внедрение в структурных подразделениях экономных светильников и ламп, автоматизированного и автоматического управления наружным освещением станций, парков, пассажирских платформ. Также способствовали этому установка таймеров для отключения питания электроэнергии, замена и ремонт устаревшего компрессорного оборудования и др.

На реализацию энергосберегающих мероприятий в течение января магистраль направила 609,7 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году благодаря реализации программы энергосбережения Приднепровская магистраль сэкономила 2,17 млн тонн дизтоплива, 12,129 млн кВт/ч электроэнергии, 98,3 тонн топочного мазута, 688,3 Гкал тепловой энергии. В денежном выражении общая экономия энергоресурсов за 2012 год составила более 35, 827 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.