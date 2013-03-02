Азаров признал, что трасса Киев-Одесса нуждается в капитальном ремонте
13:07, 02 марта 2013Транспорт/Связь
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Трасса Киев-Одесса на сегодняшний день нуждается в капитальном ремонте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в эфире телеканала «Интер».
"Нужно заниматься капитальным ремонтом Одесской трассы», - сказал Н.Азаров
Он подчеркнул, что Одесская трасса является одним из основных транспортных направлений.
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