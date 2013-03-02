Азаров признал, что трасса Киев-Одесса нуждается в капитальном ремонте

Трасса Киев-Одесса на сегодняшний день нуждается в капитальном ремонте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в эфире телеканала «Интер».

"Нужно заниматься капитальным ремонтом Одесской трассы», - сказал Н.Азаров

Он подчеркнул, что Одесская трасса является одним из основных транспортных направлений.

Читайте также:

Украинские дороги попали в десятку худших в мире