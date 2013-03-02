Воскресенье будет без существенных осадков, днем до 5° тепла

3 марта в Украине сохранится переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, небольшой мокрый снег ожидается днем лишь в северных областях.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в северной части утром и днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в Карпатах и в Сумской области местами 10-14° мороза; днем 0-5° тепла, в Крыму и на Закарпатье 6-8° тепла.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° тепла.