Французские правозащитники подали в суд на Samsung за нарушение условий труда сотрудников

Три французские правозащитные организации подали в суд на южнокорейскую Samsung, обвинив компанию в нарушении условий труда сотрудников на предприятиях, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

Иски были поданы еще на прошлой неделе. Правозащитники ссылаются на серию докладов China Labor Watch – нью-йоркской правозащитной организации, которая обнаружила многочисленные нарушения на заводах Samsung, а также на производственных мощностях ее поставщиков в Китае. В частности, в докладах China Labor Watch говорится о незаконном использовании детского труда.

При этом Samsung позиционирует себя как корпорация, соблюдающая «все законы и этические нормы».

«Это первая попытка добиться судебных санкций за болтовню международных корпораций», - заявил один из правозащитников Уильям Бурдон, ранее выигравший суд против нефтяной компании Total, ущемлявшей права сотрудников в Мьянме.

Ранее подобные обвинения звучали в адрес тайваньской Foxconn, которая занимается сборкой устройств Apple. Компания оказалась в центре скандала из-за серий самоубийств ее сотрудников, а также использовании детского труда.