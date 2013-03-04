Работники Iberia снова бастуют. Отменены 1300 авиарейсов

Работники крупнейшего авиаперевозчика Испании Iberia начали в понедельник, 4 марта, пятидневную забастовку, в результате которой отменяются около 1300 рейсов.

Сама Iberia отменяет около 430 рейсов, еще 850 рейсов отменены «дочками» Iberia - Iberia Express, Air Nostrum и Vueling.

Это уже вторая подобная акция протеста за последний месяц. Первая состоялась с 18 по 22 февраля. По оценкам экспертов, за пять дней Iberia теряет почти 1 млн евро.

Iberia входит в британо-испанский холдинг International Airlines Group, который на прошлой неделе заявил о намерении уволить почти 4000 человек из Iberia в целях сокращения расходов.

Прибыль Iberia начала снижаться из-за экономического кризиса в Испании, а также растущей конкуренции со стороны лоукостеров и высокоскоростных поездов. Из-за этого International Airlines Group получила убыток в размере 631 млн евро в 2012 году, передает Газета.RU.