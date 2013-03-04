Грищенко: Кабмин настроен максимально поддерживать ІТ-отрасль

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко заверяет, что правительство настроено максимально поддерживать отечественную ІТ-отрасль.

Об этом он сказал 1 марта во время встречи с представителями ведущих отечественных компаний в отрасли информационно-телекоммуникационных технологий, сообщается на правительственном портале.

«Отрасль информационных технологий является примером успешного создания силами частного капитала новой и конкурентоспособной на международных рынках отрасли экономики. В Украине зарегистрировано 3292 IT-компании, из них около 2000 компаний работают в области разработки программной продукции», - отметил К.Грищенко.

Как говорится в сообщении, в ходе дискуссии был затронут ряд таких важных вопросов, как изменения украинского законодательства, которые способствовали бы дальнейшему развитию IT-рынка в Украине, активизация взаимодействия ведущих украинских компаний с отечественными высшими учебными заведениями и пути продвижения наиболее перспективных отечественных разработок в IT-сфере на внешних рынках.

К.Грищенко выразил готовность всесторонне поддерживать отечественных производителей программной продукции и способствовать выходу украинских ІТ-компаний на международные рынки. «Считаю необходимым проработать вопрос проведения мощной презентации украинской отрасли IT на одной из международных площадок», - заявил вице-премьер.

Кроме того, К.Грищенко призвал к тесному взаимодействию ІТ-компаний с образовательными и научными заведениями Украины, подчеркнув необходимость согласованного сотрудничества бизнеса и образования.

«Предлагаю в ближайшее время запланировать и провести встречу в одном из украинских профильных институтов, посвятив ее вопросам сотрудничества ведущих отечественных и иностранных IT-компаний с научными и образовательными учреждениями. На такой встрече мы могли бы откровенно поговорить о проблемах отрасли в контексте образования», - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины по итогам встречи премьер-министра Николая Азарова с представителями украинских IT-компаний и народными депутатами приняло решение инициировать введение стимулирующего режима работы для ведущих IT-компаний Украины, что будет способствовать не только прямому развитию отрасли, легализации предприятий, но и привлечению инвестиций.

Справка УНИАН, 24 мая 2012 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законы Украины «О государственной поддержке развития индустрии программной продукции» и «О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции". Данные законы предусматривают снижение для участников IT-рынка подоходного налога и налога на прибыль до 5%, а также освобождение от НДС.

31 мая Законы были направлены на подпись Президенту Украины.

В июне представители IT-индустрии обратились с открытым письмом к Президенту с просьбой подписать законы о льготном налогообложении участников IT-рынка.

В государственном бюджете Украины на 2013 год объем налоговых льгот составляет 70,4 млрд грн.

Международный валютный фонд, миссия которого завершила свою работу в Украине 12 февраля, поддержала инициативу Министерства доходов и сборов по инвентаризации системы налоговых льгот и дотаций.