«Укрзализныця» предлагает разработать пассажирские двухсистемные электровозы

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») провела совещание с участием производителей тягового подвижного состава, комплектующих деталей, узлов и систем, которые планируется применить в будущей конструкции пассажирских двухсистемных электровозов для железных дорог Украины.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», на железных дорогах Украины именно двухсистемные пассажирские электровозы еще никогда не использовались, однако в локомотивном парке функционируют двухсистемные грузовые электровозы.

Этот тяговый подвижной состав имеет возможность работать на двух видах тока - переменном 25 кВ 50 Гц и постоянном 3 кВ, а в местах стыковки различных систем питания электрифицированных участков железных дорог Украины не нужно менять локомотив и тратить на это время.

Участники совещания в «Укрзализныце» обсудили предложения участников по размещению оборудования на электровозе, компоновке основных и вспомогательных систем и узлов, дизайну экстерьера.

Также были проанализированы предложения производителей комплектующих деталей и систем для тормозного оборудования, колесных пар, кабинных модулей электровоза, сантехнического модуля, радиостанций, комплекса безопасности, систем видеонаблюдения.

Разработка проектов узлов и деталей будущего электровоза начнется уже в марте 2013 года.

В совещании по согласованию технических решений для проектирования и создания пассажирских двухсистемных электровозов для железных дорог Украины приняли участие представители отечественных предприятий-производителей комплектующих, в частности, концерна «Укрросметалл» (Сумы), ОАО НПЦ «Трансмаш»

(Луганск), ООО ПКВП «МДС» (Днепропетровск), ООО «НПО «Хартрон-Экспресс» (Харьков), ОАО «Укрэлектроаппарат» (Хмельницкий), ПАО «Тернопольский радиозавод «Орион», ООО «Брашов» (Львов), ОАО «Крюковский ВСЗ» (Кременчуг), а также специалисты Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта.

Кроме этого были приглашены представители ведущих европейских компаний-производителей оборудования и компонентов для железнодорожного подвижного состава НГЗ «ТРАНСМАШ», «НПО «САУТ», ОАО «НИИАС» (Россия), «Кнорр-Бремзе» (Германия).

Справка УНИАН. Обновление подвижного состава «Укрзализныци» предусмотрено Программой экономической активизации на 2013-2014 годы, разработанной Правительством Украины по поручению Президента Украины.

Комплексная программа обновления подвижного состава Украины на 2008-2020 годы предусматривает совмещение приобретения нового подвижного состава и модернизации того, что находится в эксплуатации.

В рамках Программы на 2013 год на модернизацию грузовых и пассажирских вагонов, тягового подвижного состава, путевой техники и другого подвижного состава предусматривается направить почти 608 млн грн.

Обновление подвижного состава планируется осуществлять в пассажирском хозяйстве за счет средств государственного и местных бюджетов, в грузовом хозяйстве и инфраструктурных проектах - за счет собственных и привлеченных средств железных дорог.