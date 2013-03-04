Процедура переноса мобильных номеров требует серьезной доработки - «МТС Украина»

Для внедрения в Украине работающей услуги переноса номера необходимо серьезно доработать нормативную базу, в которой остается много «белых» пятен и даже несоответствий украинскому законодательству, четко определить порядок предоставления услуги и установить реальные сроки ее запуска.

Об этом говорится в комментарии оператора мобильной связи «МТС Украина» по поводу утверждения Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использования персональных номеров, который предоставлен агентству УНИАН.

«Лишь тогда, вполне возможно, через год-полтора украинские абоненты смогут переходить от одного оператора к другому с сохранением номера», - считают в компании.

Среди вопросов, которые требуют, по мнению «МТС Украина», доработки, в частности, порядок оформления заявок абонентами на перенос номера. При этом, считают в компании, использование для этой цели SMS «слишком рискованно и потому неприемлемо», т.к., например, при таком способе заявки «перевести человека на другого оператора, даже без его ведома, сможет любой шутник или хулиган». Для ускорения же процесса смены оператора, считают в компании, можно использовать электронную почту и электронную подпись, которая удостоверяет личность абонента.

Неурегулированными в положении, считают в «МТС Украина», остаются вопросы межоператорских взаиморасчетов, расчетов между оператором и абонентами, - в последнем случае остается неурегулированным вопрос, как действовать в случае остатка средств на счету абонентов предоплаты или задолженности контрактных абонентов на момент перехода к другому оператору, все это требует одновременно проинформировать не только принимающую сторону (что определяется положением), но и оператора, от которого абонент намерен уйти.

В компании также обращают внимание на риски (и ответственность за них), которые не учтены в положении, связанные с нарушениями в работе оборудования администратора перенесенных абонентских номеров (что приведет к тому, что все абоненты с перенесенными номерами останутся без связи), а также с защитой персональных данных в базе перенесенных номеров, так как в случае недостаточной защищенности системы усиливается риск утечки информации.

В «МТС Украина» считают, что услуга переноса номеров, определенная в положении как бесплатная, должна оплачиваться, т.к. внедрение услуги - затратный проект, при этом услугой априори воспользуется незначительное число абонентов, и «оплачивать услугу должны абоненты, которые желают сменить оператора, а не все остальные абоненты». Именно поэтому, по данным «МТС Украина», в большинстве стран данная услуга является платной, например, в Голландии стоимость перехода - 25 евро (срок - 10 дней), в Германии - 24 евро (6 дней), в Италии - 10 евро (3 дня).

Поэтому, отметили в «МТС Украина», «чтобы не дискредитировать идею еще на старте», необходимо обеспечить корректное и эффективное взаимодействие между операторами и администратором базы данных, до мелочей отработать механизм услуги.

«Ведь если у абонентов, которые захотят сохранить номер, будут возникать сложности, неудобства, ограничения в работе сервисов при переходе от одного оператора к другому, какие-то накладки и ошибки, теряется сам смысл такого перехода», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), 28 февраля 2013 года на своем заседании одобрила проект решения «Об утверждении Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использования персональных номеров».

В частности, согласно документу, внедрение услуги переноса абонентских номеров предусматривается на сетях мобильной связи с 01.12.2013 года, а на сетях фиксированной местной телефонной связи с 01.01.2015 года при наличии соответствующей технической возможности коммутационных станций и узлов и при условии пригодности собственной телекоммуникационной сети для взаимодействия с центральной базой данных, а с 01.01.2025 года – в обязательном порядке. Положением также определено, что услуга переноса номеров будет бесплатной для абонентов - для ее активации достаточно будет отправить SMS или заполнить заявку на сайте "принимающего" оператора.

Справка УНИАН. Сеть мобильной связи «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, компания обслуживает 19,9 млн. абонентов. Доход компании в 2011 году составил 9,1 млрд грн.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).