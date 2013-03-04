Пшонка назначил Олейника прокурором по надзору за транспортной сферой Киевской области

Приказом Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки советник юстиции Сергей Олейник назначен на должность прокурора по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

До этого назначения С.Олейник работал в должности начальника отдела процессуального руководства при производстве досудебного расследования органами внутренних дел и поддержки государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве прокуратуры Киевской области.

С.Олейник работает в органах прокуратуры с 2005 г., работал на разных должностях в прокуратурах Черкасской и Киевской областей.