ЮЖД намерена сдавать в аренду вагоны-рестораны

Южная железная дорога проведет презентацию аренды вагонов-ресторанов, которые включаются в состав поездов ЮЖД.

Как сообщает ЮЖД, вагоны-рестораны могут сдаваться в аренду сроком на один год.

Плата за аренду вагонов будет устанавливаться на основании независимой экспертной оценки и рассчитываться в зависимости от рентабельности направления курсирования, а также технического состояния вагонов-ресторанов.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из самых старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.