«Укрзализныця» выявила возле предприятий 20 заброшенных грузовых поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») по состоянию начало марта выявила 20 грузовых поездов, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в составе этих поездов из оборота выведены 1 тыс. 099 грузовых вагонов.

В частности, на Приднепровской железной дороге (ПЖД) ожидают нагрузки 12 поездов, в том числе 1 с зерном, 3 - с гематитом и 4 - с газом, на Одесской железной дороге (ОЖД) простаивают 8 составов, в том числе 4 пустых, 2 - с флюсами, 6 - с газом.

«Задержки вагонов заказчиков услуг «Укрзализныци» носят систематический и прогрессирующий характер. Предприятия не выполняют нормы и значительно превышают время пользования вагонами под грузовыми операциями на подъездных путях. Это приводит к потерям погрузочных ресурсов. Кроме того, брошенные поезда нередко препятствуют движению грузовых и пассажирских поездов на магистральных путях, что также приводит к финансовым потерям железной дороги», - отмечают в «Укрзализныце».

Напомним, железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Железные дороги Украины в январе 2013 года, по окончательным данным, перевезли 32,247 млн тонн грузов, что составляет 93,1% к объемам за январь 2012 года.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.