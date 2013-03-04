ЮЗЖД 8-9 марта запустит экскурсионный ретро-поезд по Киеву

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) планирует запустить вокруг Киева экскурсионный ретро-поезд, который будет курсировать по маршруту 8 и 9 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, ретро-поезд будет отправляться с первой платформы столичного вокзала.

Пассажиры ретро-поезда, имея на руках проездной билет, смогут посетить выставочную площадку, посвященный истории подвижного состава, который находится на 14-й пути ст. Киев-Пассажирский.

Как сообщал УНИАН, ЮЗЖД запускала ретро-поезд на рождественские праздники 5, 6 и 7 января. Ретро-поезд уже осуществил 77 рейсов, во время которых перевезено более 4 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.