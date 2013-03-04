Начал работать официальный сайт Контактного центра столицы

Оставить свое обращение к власти Киева жители столицы отныне могут и через Интернет – начал работать официальный сайт Контактного центра города (15-51) www.1551.gov.ua.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на этом сайте можно будет проследить ход выполнения обращения относительно заявленной проблемы или инициативы.

Кроме того, здесь можно будет получить актуальную информацию о жизнедеятельности столицы, ознакомиться с важными юридическими вопросами сферы обращений граждан, а также, в случае необходимости, воспользоваться телефонными справочниками экстренных и аварийных служб города.

В КГГА также напомнили, что еще одним действенным и удобным механизмом связи с «Контактным центром» и городской властью является его официальное представительство в социальной сети Facebook, где киевляне имеют возможность оставить обращение и пообщаться с другими жителями столицы.