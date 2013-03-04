Хюндай с Киева до Львова планируют пустить со станции Дарница

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) планирует организовать движение скоростного межрегионального электропоезда Интерсити+ Киев-Львов со станции Дарница в Киеве.

Об этом в интервью УНИАН сообщил директор государственного предприятия УЖСК Леонид Лобойко.

«Мы планируем в ближайшие время пустить поезд на Львов не с вокзала Киев-Пассажирский, а со станции Дарница. В обратном направлении он тоже будет следовать до станции Дарница, а на Киев-Пассажирский просто делать остановки», - сказал он.

Л.Лобойко также отметил, что в дальнейшем на станции Дарница будут организованы остановки поездов Интерсити+, следующих на Донецк и Харьков.

«Здесь (в Левобережной части Киева — УНИАН) большой спальный район, и здесь живут 30-40% пассажиров, которые ездят в наших поездах. Им это будет удобно», - сказал Л.Лобойко.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.