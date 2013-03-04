Маршрут поезда Интерсити+ Киев-Днепропетровск продлят до Запорожья

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) планирует продлить маршрут скоростного поезда Интерсити+, следующего на направлении Киев-Днепропетровск, до Запорожья.

Об этом УНИАН сообщил директор государственного предприятия УЖСК Леонид Лобойко.

«Мы планируем в ближайшее время продлить поезд «Хюндай» от Днепропетровска до Запорожья. Там расстояние около 100 км, но мы видим, что по обороту он может успевать, и Запорожская область может быть подключена к нашем скоростному движению», - сказал он.

По словам Л.Лобойко, продление маршрута до Запорожья возможно «до мая, а если не успеем, то с нового графика это будет 100%».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.