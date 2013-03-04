На ПЖД предупреждено 74 случая краж грузов из поездов на 59 тыс. грн

Работники службы военизированной охраны Приднепровской железной дороги в январе-феврале 2013 года предупредили 74 случая краж грузов из поездов и имущества предприятия на сумму 59 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, за попытку хищений задержаны 59 человек. Злоумышленники пытались похитить уголь, составные части электровозов, вагонные воздухораспределители.

Так, 22 февраля в ходе оперативно-профилактических мероприятий на станции Мелитополь: оперативная группа стрелковой команды предупредила кражу электрического полюс-преобразователя, снятого с локомотива. Задержан неработающий мужчина, который вместе с украденным доставлен в линейный отдел милиции.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.