В «Укрзализныце» говорят, что на 7 марта еще есть билеты

Железнодорожные билеты из столицы в города-миллионники на 7 марта остаются в свободной продаже благодаря назначению дополнительных поездов.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), железные дороги назначили к Международному женскому дню 6 дополнительных поездов, которые совершат 12 рейсов.

Дополнительные поезда будут курсировать, начиная с 6 марта.

В частности, в туристические центры Западной Украины назначено 4 поезда, которые осуществят 8 рейсов.

Также на 7 марта назначено два дополнительных рейса поездов Интерсити + по направлению Киев - Харьков - Киев.

На наиболее популярную дату - 7 марта по состоянию на 4 марта на поезда Интерсити+ по направлению Киев-Харьков остается в свободной продаже 257 билетов 1 класса и 396 билетов 2-го класса, на направление Киев-Донецк - 282 билета 1-го класса и 349 билетов 2-го класса, на направление Киев-Днепропетровск в продаже остаются 148 билетов 1-го класса и 259 билетов 2-го класса.

Кроме того, на направлении Киев-Одесса в свободной продаже остается 41 билет в плацкартный вагон и 9 мест в вагон класса люкс.