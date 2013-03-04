На ПЖД в январе-феврале задержаны 434 нарушителя

Работники службы военизированной охраны Приднепровской железной дороги в январе-феврале 2013 года за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте (хождение по путям в неустановленных местах, незаконный проезд грузовыми поездами т.д.) задержали 434 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, из них 215 оштрафованы на сумму свыше 7 тыс. грн.

При этом, за 2 месяца 2013 года на Приднепровской железной дороге травмировались 19 граждан, не связанных с производством, среди них один ребенок. Это на 6 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были травмированы 13 человек.

По информации ПЖД, предупреждение непроизводственного травматизма на железнодорожных объектах остается приоритетной задачей магистрали и в 2013 году.

Комплекс организационно-технических мероприятий предусматривает регулярное оповещение граждан на всех вокзалах и станциях о маневровых работах и приближении подвижного состава. Также ПЖД ремонтирует железнодорожных переезды, обновляет приборы наружного освещения станций, переездов и посадочных платформ и т.д.

В текущем году специалисты службы охраны труда ПЖД планируют провести несколько месячников профилактически-разъяснительной работы по предупреждению случаев непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте среди учащихся учебных заведений, расположенных вблизи железнодорожных объектов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.