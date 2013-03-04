Сумские перевозчики повысили стоимость проезда на междугородних маршрутах

В Сумах частные компании, осуществляющие междугородные пассажирские перевозки в Киев, Харьков, Днепропетровск и другие города Украины, с сегодняшнего дня подняли стоимость проезда на своем транспорте.

Как сообщили УНИАН в компаниях «Сервис-Люкс», SanAvto, «Элит-экспресс», осуществляющих подобные перевозки, повышение является вынужденной мерой, вызванной удорожанием горюче-смазочных материалов, запчастей к автомобилям и возросшей минимальной заработной платы с момента последнего повышения тарифа.

В частности, начиная с сегодняшнего дня, поездка из Сум в Киев обойдется на 20 грн дороже, чем ранее, – в 120 грн, а проезд из Сум до столичного аэропорта «Борисполь» - в 150 грн. Из Сум в Харьков стоимость проезда подорожала на 10 грн – до 70 грн. Соответственно, повысилась стоимость проезда и в другие города Украины.

В свою очередь в Сумской облгосадминистрации УНИАН сообщили, что в настоящее время деятельность частных компаний, осуществляющих межобластные пассажирские перевозки, на территории региона ничем не регламентирована, поскольку предприниматели осуществляют их под видом нерегулярных перевозок.

Как сообщал УНИАН, перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки в городе Сумы, требуют поднять тариф на проезд пассажиров с 2 до 3 грн, однако он пока не согласован Сумским горсоветом.