Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американская Apple заняла первое место в рейтинге 500 наиболее дорогих мировых брендов по версии консалтинговой компании Brand Finance (BF) - ее стоимость оценивается в 87,3 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе BF.

На втором месте находится южнокорейская Samsung со стоимостью бренда 58,77 миллиарда долларов. Это единственная компания в первой десятке не из США. На третьей строчке - Google с 52,13 миллиарда долларов.

Лидером в числе японских корпораций оказалась Toyota с 25,97 миллиарда долларов. Компания оказалась на 15-м месте, как и в прошлогодней версии рейтинга, передает ПРАЙМ.

Самыми дорогими немецкими брендами оказались автомобильные: Volkswagen поднялся до 17-й строчки с 35-й и стоит 23,66 миллиарда долларов. BMW и Mercedes-Benz стоят 23,23 и 20,3 миллиарда долларов соответственно.

В список первых 50 компаний вошли всего три британских - Vodafone, HSBC и Tesco, две китайских (ICBC и China Construction Bank), столько же французских (BNP Paribas и GDF Suez), и по одной из Нидерландов и Швейцарии (Shell и Nestle).

Самую высокую позицию из российских компаний занял Сбербанк - он единственный вошел в первую сотню и поднялся до 63-й строчки с 78-й годом ранее. Бренд стоит 14,16 миллиарда долларов.

Ближе всех разместился "Газпром" (8,3 миллиарда долларов, 122-е место).

Далее, с большим отрывом, ЛУКОЙЛ (218-я позиция), "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") (232), "Роснефть" (256), "Магнит" (346), МТС (361) и "Мегафон" (433 строчка, 2,84 миллиарда долларов).