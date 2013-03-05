Стрелочные переводы на направлениях ускоренного движения отвечают требованиям безопасности – «Укрзализныця»

Стрелочные переводы на направлениях ускоренного движения полностью отвечают требованиям безопасности и установленным скоростям движения поездов, сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, информация, распространенная рядом СМИ о том, что стрелочные переводы железных дорог Украины не приспособлены к скоростному движению и потому представляют угрозу для безопасности пассажиров, не отвечает действительности и является безосновательной провокацией.

«Ни одно из изданий, которое разместило данную информацию, не обращалось в «Укрзализныцю» за комментарием специалистов. «Укрзализныця» настаивает на опубликовании опровержения всеми ресурсами, которые разместили непроверенную и неправдивую новость», - говорится в сообщении ведомства.

«Укрзализныця» официально заявляет, что стрелочные переводы, как и другие элементы строения колеи, используются в соответствии с нормами безопасности и необходимыми техническими параметрами. Стрелочные переводы на направлениях ускоренного движения приспособлены к движению поездов с установленными скоростями, соответствуют нормам и никакой угрозы для движения скоростных поездов не представляют.

«Укрзализныця» отмечает, что на железных дорогах Украины осуществляется постоянный контроль за качеством стрелочных переводов, надежностью их конструкций, соблюдением норм безопасности. Все стрелочные переводы, которые поступают от производителей, имеют паспорт качества и проходят сертификацию. В процессе эксплуатации осуществляется постоянный контроль технических параметров стрелочных переводов с использованием технических средств, ежемесячно их проверяет комиссия.

«Стрелочные переводы, уложенные на направлениях ускоренного движения пассажирских поездов Львов – Киев, – Харьков – Донецк - Днепропетровск, проверены, их техническое состояние отвечает требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог Украины, инструкции по укладу и содержанию колеи и обеспечивают безопасность движения при установленных скоростях», - подчеркивает «Укрзализныця».

В сообщении также отмечается, что для внедрения ускоренного движения «Укрзализныця» осуществила большой комплекс работ по подготовке железнодорожной инфраструктуры, в том числе выполнила значительный объем работ по модернизации и ремонту колей, а также замене стрелочных переводов. На протяжении 2010-2012 гг. на направлениях ускоренного движения железнодорожники заменили на новые 592 стрелочных перевода, из них 282 – бесстыковых.

В этом году во время выполнения путевых работ на крымском направлении планируется заменить на новые 26 комплектов стрелочных переводов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в рамках капитального ремонта железнодорожных путей заменены на новые 779 комплектов стрелочных переводов. Для обеспечения стабильного состояния инфраструктуры путевого хозяйства ежегодно необходимо выполнять около 800 км модернизации и 1000 км капитального ремонта железнодорожных путей, укладку 1200 комплектов стрелочных переводов.

Справка УНИАН. Последние 10 лет на железных дорогах Украины используются стрелочные переводы двух типов (пяти марок) на железобетонных и деревянных брусьях. Выбор типа и марки стрелочного перевода зависит от условий эксплуатации, необходимости реализации определенной скорости движения по прямому и боковому направлениям.

Стрелочные переводы также укладываются на железнодорожных станциях, где скорость движения даже ускоренных поездов ограничена и не превышает 140 км/час.