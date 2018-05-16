Директор компании-эксплуатанта "Хюндай": Железные дороги Украины вышли на уровень обслуживания, опережающий возможности пассажиров

Слово «Хюндай» стало самым популярным в Украине в 2012 году. Оно обрело новый смысл и прочно вошло в городской фольклор. В то же время, аналитики подсчитали убытки от эксплуатации этих «брендовых» поездов и предсказали возрождение отечественного машиностроения на корейских руинах. Но при этом критика не коснулась скоростного железнодорожного движения как такового.

О том, как в дальнейшем будут эксплуатироваться скоростные межрегиональные электропоезда и на каких именно мы будем ездить в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал директор «Украинской железнодорожной скоростной компании» (УЖСК) Леонид Лобойко. УЖСК была создана год назад, в ее ведении - организация эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

- Леонид Михайлович, наступление холодов фактически "сорвало стоп-кран" у теплолюбивых, как оказалось, скоростных поездов "Хюндай". Можно ли считать, что проблемы, которые возникали с их эксплуатацией нынешней зимой, уже решены?

директор УЖСК Леонид Лобойко

- В декабре 2012 года зима вывела наружу все недоработки поезда. Мы провели ряд модернизаций, устранили замечания, и с начала января поезда начали ездить практически без проблем. Я бы сказал, что и поезда, и люди, которые их обслуживают, прошли жесткие испытания.

- Было падение продаж билетов?

- Мы опасались, что после такого сложного периода мы потеряем пассажиров, но сегодня я вижу, что, слава Богу, идет рост перевозок. В декабре мне приходилось много беседовать с пассажирами, и в ходе одной из них мне сказали: «Вы только не вздумайте останавливаться, мы ездили, и будем ездить».

- Вы ожидаете роста объема перевозок?

- Услуги скоростных пассажирских перевозок востребованы. Так, населенность поезда Киев-Харьков - более 73%, а в отдельные дни - до 100%. Мы даже ввели в этом направлении дополнительный состав по пятницам. Возможно, пока он отправляется в не очень удобное время - из Киева в 12.15, но поезд очень востребован. И мы хотим перенести отправление ближе к вечеру.

- С 1 марта начала действовать дифференциация стоимости билетов в вагонах 1-го класса в зависимости от их даты продажи. Планируется ли ввести аналогичный сервис в отношении второго класса?

- Согласно постановлению Кабмина №1548, мы имеем право самостоятельно решать тарифные вопросы исключительно в отношении перевозок в первом классе и только до декабря 2013 года. В рамках этого документа мы предложили систему, по которой билет в 1-й класс за 45 дней можно купить дешевле на 15%, например, в Донецк он будет на 100 грн дешевле. Но есть приказ Минифраструктуры №170, который регулирует тарифы на железнодорожные перевозки, в том числе, на перевозки вторым классом. Мы не можем это делать самостоятельно, нужно вносить изменения в нормативную базу.

- Какие у пассажиров есть возможности сэкономить на стоимости билетов?

- Мы формируем много предложений, ряд из них - в стадии разработки. Например, инициируем бонусную систему как учет милей в авиаперевозках. Но в данном вопросе есть проблемы с системой продажи билетов. Кроме того, в ближайшее время планируем ввести определенные скидки на семейные поездки, студенческие. Уже действует скидка в 10% на покупку билетов «туда и обратно».

Кроме того, планируем развивать сервис для пассажиров «Украинского экспресса». К примеру, очень востребована доставка от Киевского вокзала в аэропорт «Борисполь». Намерены с «Киевпасстрансом» организовать данный трансфер, сейчас разрабатываем технологию, ценовую политику, изучаем мнение пассажиров.

Есть идея, чтобы пассажиры могли регистрироваться на свой авиарейс прямо в поезде. Получится это или нет, пока не знаю.

- Существующий уровень тарифов вас устраивает?

- Вопрос не в том, повысить или понизить. На сегодня мы изучаем ситуацию. Пока регулируем тарифы с учетом даты продажи билета и прочих условий, предлагаем спектр услуг. Так, в 1 классе обеспечен бесплатный WI-FI. Это - не дешевое предложение…

- Сколько стоит услуга?

- Для нашего предприятия она обходится приблизительно в 30 грн за каждого пассажира 1 класса, при этом неважно, пользуется он ею или нет. Услуга действует на всех направлениях, кроме днепропетровского. Для нас оно было дополнительным, а Львов, Харьков и Донецк готовили к Евро-2012. Днепропетровск открыли уже после чемпионата. Там уже подтянули инфраструктуру, но пока не удалось получить 100% доступ к сетям Интернета. Работа продолжается.

- Какая населенность поезда на Днепропетровск?

- Изначально мы ожидали большего, но сейчас идет рост пассажиропотока. Сегодня на этом направлении мы имеем в среднем более 51% загруженности. Но маршрут новый, и он обязательно получит развитие. Еще в 2002 году, когда только начиналось внедрение скоростного движения и появились поезда на Днепропетровск, которые шли со скоростью до 140 км в час, была определена дальнейшая тактика развития - направление Харьков-Киев. И с этим мы попали в точку. А вот «зеркальный» поезд, который из Киева шел в Харьков, сначала не был загружен, но сегодня он востребован, иногда даже сложно купить билет. Когда открывали скоростной маршрут на Днепропетровск, тоже была проблема с пассажирами, но потом люди привыкли. К нам обратились с просьбой сделать на днепропетровском направлении дополнительные остановки в Александрии, Пятихатках. Сегодня данное направление формируется, надеюсь, что оно будет не хуже харьковского.

- А какие новые направления будут открыты?

- Планируем в ближайшее время продлить маршрут поезда «Хюндай» от Днепропетровска до Запорожья. Хотим это сделать до мая, а если не успеем, то с новым графиком - 100%. Видятся серьезные перспективы в направлении на Одессу, но там нужно поднимать инфраструктуру.

Кроме того, планируем в ближайшее время пустить поезд на Львов не с вокзала Киев-Пассажирский, а со станции Дарница. В обратном направлении он тоже будет следовать до станции Дарница, а на Киев-Пассажирский просто делать остановки.

В дальнейшем хотим сделать на станции Дарница остановки и донецкого, и харьковского поезда. В данном столичном спальном районе живут 30-40% пассажиров. Им это будет удобно.

- СМИ писали, что в направлении Крыма будут следовать крюковские поезда. Так ли это?

- Сегодня в распоряжении компании 10 поездов «Хюндай» и 2 поезда «Шкода». Наша станция и технологии позволяют обслуживать любой поезд, в том числе и крюковский. Если будет решен вопрос организации движения на Крым и нам доверят маршрут, то мы с ним справимся.

- Так будет движение на Крым?

- Мы не занимаемся организацией маршрута, но по проведению определенных видов работ вижу, что все состоится. Уже были удачные пробные поездки из Харькова до Симферополя. Сегодня над данной темой работают специалисты, готовится инфраструктура, решаем, как сформировать поездные, локомотивные бригады.

- Как Вы оцениваете крюковский поезд?

- То, что сегодня Крюковский завод выпустил поезд двойного питания - очень победа (поезд двойного питания или двухсистемный, это поезд, который может работать на постоянном и переменном токе - ред.). Но предприятие не могло поставить нужное количество поездов к Евро-2012, а «Хюндай» - единственный, кто смог. Конечно, нам в определенном смысле пришлось пожинать плоды такой оперативности, но чемпионат состоялся. Я являлся одним из ответственных за железнодорожный транспорт во время Евро-2012, и эксперты из Швейцарии, Франции были удивлены тем, как быстро мы смогли организовать перевозки между городами-участниками. За полтора года разработать конструкцию, построить и ввести в эксплуатацию - серьезный труд. К примеру, на внедрение «Сапсанов» в России ушло несколько лет.

Крюковские поезда можно сравнивать с «Хюндаями», но не по всем параметрам - ни по тяге, ни по жесткости, ни по комфортности. Есть свои плюсы и минусы, но в целом поезд нормальный. Сейчас его уже испытали, дальше комиссия примет решение о сдаче в эксплуатацию и, возможно, мы будем с ним работать.

- Есть ли потребность в крюковских поездах, да и вообще в увеличении количества скоростных поездов? Или больше 12, которые уже есть, Украине пока не нужно?

- На сегодня железные дороги Украины вышли на уровень обслуживания, который чуть-чуть опережает возможности пассажиров. Можно сказать, что мы начали скоростное движение на перспективу, при условии повышения уровня жизни населения. Если он [уровень жизни] вырастет, то это позволит увеличить количество поездов.

- Но Донецк, например, город не маленький и не бедный, но на этом направлении нет большого спроса...

- Почему нет? Когда мы начинали, было гораздо хуже. Сегодня уже подходим к показателю 32% и больше населенности поездов. Сейчас многие пассажиры говорят, что от «Хюндая» не откажутся, потому что это действительно удобно.

- Какие у вас финансовые показатели за 2012 год?

- На сегодня имеем до 30 млн грн чистого убытка. Он формируется из-за того, что взяли поезда в лизинг. Лизинговые платежи составляют до 30 млн грн в месяц за все 12 поездов (10 межрегиональных корейских поездов производства Hyundai Rotem и 2 чешских двухэтажных межрегиональных поезда двойного тока Skoda - авт.). Но если рассматривать чистые перевозки, без лизинговых платежей, то мы - рентабельное производство. Планируем, что в течение 7 лет получим этот подвижной состав в собственность, тогда можно будет регулировать и тарифную политику, и другие вещи.

Анна Левченко (УНИАН)