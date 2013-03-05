Кабмин усилит контроль частной авиации

Правительство намерено усилить контроль за безопасностью полетов частной авиации, сообщил во вторник, 5 марта, на коллегии Министерства инфраструктуры Украины вице-премьер-министр Александр Вилкул.

«Министерству инфраструктуры необходимо усилить контроль за соблюдением правил безопасности полетов частной авиации», - сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.Вилкула, Министерство инфраструктуры разработает Программу по безопасности полетов на 2013-2015 годы.

Кроме того, ведомство разработает отраслевые программы по повышению безопасности движения на маломерных судах и на автомобильном транспорте.

«В 2012 году возросло количество погибших в аварийных ситуациях с частными воздушными судами и маломерным морским и речным транспортом», - сказал А.Вилкул.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной авиационной службы, в январе 2013 года с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 6 авиационных инцидентов.

Еще 6 инцидентов произошло в январе 2013 года с воздушными судами иностранных авиакомпаний.

В 2012 году с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 118 авиационных событий и инцидентов, в том числе одна катастрофа и одна авария. С иностранными воздушными судами на территории Украины в 2012 году произошло 54 авиационных события, в том числе 7 в декабре.