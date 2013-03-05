В Украине до 2014 года должны обновить 9 тысяч км автодорог

Правительство ожидает от дорожных строителей обновления 9 тыс. км автодорог в течение 2013-2014 годов, сообщил во вторник, 5 марта, на коллегии Министерства инфраструктуры вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «От дорожников в ближайшие 2 года правительство ожидает обновления 9 тыс. км автомобильных дорог».

А.Вилкул сообщил, что в 2012 году дорожные строители выполнили работы на сумму 10,1 млрд грн.

Он также отметил, что в ближайших планах правительства завершение строительства моста через Днепр в Запорожье, строительство окружных дорог вокруг больших городов, а также работа по созданию транзитной автомагистрали, которая будет соединять восточные и западные границы.

«В дорожном строительстве важно четче ставить задачи и жестче контролировать их выполнение», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля министр инфраструктуры Украины Владимир Козак сообщил, что общая площадь ям на автомобильных дорогах по всей Украине достигла 1,4 млн кв. м.

По данным «Укравтодора», на 2 тыс. 631 км основных дорог общего пользования государственного значения ямочность, в результате зимних перепадов погоды, образовалась на 178 тыс. 160 кв. м, что вдвое больше, чем обычно после зимы.

22 февраля вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул заявил, что перед региональной и местной властями Украины поставлена задача упорядочить междугородные и местные дороги до 1 мая.

Позже руководство «Укравтодора» доложило премьер-министру Николаю Азарову, что по состоянию на 28 февраля ликвидирована ямочность на 94% основных дорог общего пользования государственного значения, осталось отремонтировать 160 километров основных автодорог.

Справка УНИАН. По данным Министерства инфраструктуры на 1 января 2012 года, с начала реализации Госпрограммы развития автодорог на 2007-2011 годы на выполнение соответствующих мероприятий было направлено 62,2 млрд грн – 93% от ориентировочных объемов финансирования, в том числе поступления специального фонда госбюджета составили 115,7% плана, поступления средств местных бюджетов — 56,4%, поступления из других источников – 84%.

Протяженность украинской сети автомобильных дорог общего пользования составляет 169,5 тыс. км. На автодорогах насчитывается 16,172 тыс. мостов и путепроводов общей протяженностью 381,9 тыс. погонных метров.