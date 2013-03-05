В транспортном комплексе Украины в 2012 году освоено более 24 млрд грн инвестиций

В транспортном комплексе Украины в 2012 году освоено 24,4 млрд грн капитальных инвестиций, из которых 7,9 млрд грн, или 33%, составляют собственные средства предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии Министерства инфраструктуры Украины сообщил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

По его словам, для увеличения инвестиций в транспортную отрасль необходимо широко использовать возможности государственно-частного партнерства, которое позволяет, в частности, привлечь инвестиции в реконструкцию портов и аэропортов.

«На условиях государственно-частного партнерства будут реконструированы аэропорты. За счет инвестора будут построены терминальные комплексы, а за бюджетные средства будут построены новые взлетно-посадочные полосы», - сказал он.

По словам А.Вилкула, «также государство создаст возможности для развития аэропортов «Симферополь», «Луганск», а также Международного аэропорта «Киев» (Жуляны) и других».

Как сообщал УНИАН, в частности, железные дороги Украины в 2012 году инвестировали в государственные программы по развитию железнодорожной инфраструктуры почти 645 млн грн собственных средств.

В 2013 году железные дороги Украины, согласно финансовому плану, сократят инвестиции в модернизацию путей на 36,7% по сравнению с 2012 годом - до 2,78 млрд грн.

В Украине на реконструкцию и строительство дорог к Евро-2012 потрачено около 2 млрд долл.