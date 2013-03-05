Вопрос подорожания проезда в коммунальном транспорте столицы не рассматривается - Попов

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заверил, что городская власть не рассматривает вопрос о повышении тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

«Управление ценовой политики посчитало себестоимость перевозки и стоимость, которую платит пассажир. Соответствующие расчеты делаются лишь для того, чтобы понять, какие средства нужны для компенсации этой разницы и перевозки льготников. Цены на проезд в муниципальном транспорте – в автобусах, трамваях, троллейбусах и в городской электричке – остаются неизменными. Я хочу успокоить киевлян – вопрос повышения тарифов на проезд никто не рассматривает», – заявил А.Попов.

Он подчеркнул, что коммунальный транспорт берет на себя значительную социальную нагрузку, в частности, обеспечивает бесплатную перевозку льготных категорий населения. Кроме того, обратил внимание А.Попов, благодаря компенсации разницы в тарифах, которую осуществляет городская власть, коммунальный транспорт остается самым дешевым на рынке перевозок. Вместе с тем, КГГА уделяет значительное внимание обновлению и модернизации общественного транспорта, чтобы сделать перевозки киевлян более удобными и комфортными.

Как отмечается в сообщении, благодаря своим преимуществам коммунальный транспорт становится все более популярным среди киевлян, ведь он новый, удобный и безопасный, а проезд в нем стоит меньше, чем в маршрутках. Именно владельцам последних наиболее не выгодно такое стремительное и уверенное развитие муниципальных перевозок, ведь это требует модернизации и частных таксомоторов, чтобы сохранить конкурентоспособность и оставаться на рынке.

Справка УНИАН. Вчера ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу КП “Киевпастранс” сообщили, что предприятие подало на рассмотрение КГГА расчеты себестоимости и предложения по пересмотру тарифов на текущий год. Повысить плату за проезд предлагается в трамваях, троллейбусах и автобусах. “Киевпастранс” считает, что экономически обоснованным тарифом на перевозку одного человека в трамвае и троллейбусе будет тариф от 2,5 грн, а в автобусе – 3 грн 20 коп.