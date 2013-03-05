Фактическая загруженность аэропорта «Львов» не превышает 8% от проектной – аудит

Счетная палата Украины в ходе аудита установила, что фактическая загруженность реконструированного аэропорта «Львов» составляет 8% от проектной, что с учетом амортизации построенных мощностей обуславливает необходимость налаживания эффективной работы аэровокзала.

Об этом УНИАН сообщили в Счетной палате в ответ на официальный запрос агентства.

«Мининфраструктуры в свое время были приняты недостаточно обоснованные решения об увеличении пропускной способности ГП «Международный аэропорт «Львов», превышающей рекомендации УЕФА более чем на треть. Это и способствовало росту рисков неэффективного использования построенных мощностей. По расчетам аудиторов, загруженность ГП «МА «Львов» составляет около 8% от проектной мощности - 7,3 млн пассажиров в год», - сказано в сообщении Счетной палаты.

В сообщении также указывается, что в период 2008-2011 годов и первом полугодии 2012 года имело место неэффективное использование средств, выделяемых из бюджета на развитие Львовского аэропорта. «В частности, из выделенных на развитие аэропорта 89,9 млн грн в бюджет были возвращены 31,8 млн грн, а остальные деньги – 58,1 млн грн - к моменту окончания Евро-2012 - так и остались неиспользованными», - говорится в сообщении Счетной палаты.

Как сообщал УНИАН, Счетная палата Украины в ходе аудита установила, что 3,693 млрд грн бюджетных ассигнований, выделенных на строительство и реконструкцию терминалов международного аэропорта «Борисполь», были использованы неэффективно и с нарушением законодательства вследствие недостатка контроля со стороны Министерства инфраструктуры и организации «Укревроинфрапроект».

Согласно госпрограмме подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, на подготовку к чемпионату Евро-2012 предусматривалось выделить 26 млрд грн. При этом объем госгарантий по заимствованиям для реализации проектов под Евро-2012 предусматривался в размере 2,4 млрд грн.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Львов» - крупнейший в Западной Украине по пассажиропотоку и маршрутной сети. В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса.