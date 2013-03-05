Транспортные предприятия Украины в 2012 году сократили чистую прибыль на 20%

Транспортные предприятия, входящие в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины, по итогам 2012 года сократили чистую прибыль на 20% - до 3,266 млрд грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович.

Он также сообщил, что чистая прибыль 18 государственных морских торговых портов составила 1,4 млрд грн, что составляет 99,6% от уровня 2011 года.

Всего государственные морские торговые порты в 2012 году перегрузили 109 млн тонн грузов.

Общая перевалка грузов морскими портами всех форм собственности в 2012 году составила 154 млн тонн

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, предприятия транспорта Украины по итогам 2012 года перевезли более 6,812 млрд пассажиров – на 2,4% меньше, чем в 2011 году.

Перевозка грузов транспортными предприятиями Украины сократилась на 4,9% - до 772,8 млн тонн.

Государственные и частные порты Украины в 2012 году переработали 160,641 млн тонн грузов - на 0,62% меньше, чем в 2011 году.

18 государственных морских портов в 2012 году переработали 109 млн тонн грузов, в том числе 33,5 млн тонн транзитных, 64,8 млн тонн экспортных и 9,36 млн тонн импортных грузов.