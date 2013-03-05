Администрацию морских портов может возглавить начальник Одесского порта

Исполняющим обязанности начальника Администрации морских портов Украины может быть назначен начальник Одесского морского торгового порта (ОМТП) Юрий Васьков.

Как сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Козак в ходе коллегии в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон о морских портах. 8 июня Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О морских портах Украины».

Согласно этому закону, в Украине будет создана Администрация морских портов с целью содержания и обеспечения эффективного использования государственного имущества, переданного ей в хозяйственное ведение, в том числе модернизации, ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений, других объектов портовой инфраструктуры, расположенных в пределах территории и акватории морского порта, и других целей.

Администрация морских портов должна быть создана до 14 июня 2013 года.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт - крупнейший порт в Украине и один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.

2012 год порт закончил с чистой прибылью 416,1 млн грн, 2011 год — 415,8 млн грн.

* * *

Юрий Васьков родился 27 октября 1979 года в Одессе. Прошел обучение в ведущих вузах Украины и Германии. Специалист в области морского судовождения и эксплуатации судов, правоведения, организации перевозок и управления морским транспортом, имеет степень Master of Business Administration.

Образование: Одесская Национальная Морская Академия, Одесская Национальная Юридическая Академия, Одесский Национальный Морской Университет, Аспирантура Одесской Национальной Морской Академии, Немецкий институт IBR.

Работал - начиная с должности диспетчера до 1-го заместителя начальника ГП «Одесский Морской Торговый Порт». Кандидат технических наук, член-корреспондент Транспортной Академии Украины, Почетный работник транспорта Украины.

Назначен начальником ГП «Одесский Морской Торговый Порт» 27 октября 2011 года.