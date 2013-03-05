Избран новый председатель правления ИнАУ

На состоявшемся вчера заседании нового правления Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) председателем правления избрана Татьяна Попова.

Об этом УНИАН сообщил исполнительный директор ИнАУ Владимир Куковский.

По его словам, заместителем председателя правления избран Сергей Одинец.

До 2012 года Т.Попову в течение 9 лет избирали председателем правления ИнАУ.

В 2012 году ИнАУ поочередно возглавляли Александр Ольшанский (компания IMENA.UA) – с 13 марта по 23 апреля 2012 года, и Сергей Бойко (компания ВОЛЯ), который занимал пост председателя правления с 23 апреля до 27 февраля 2013 года. С.Бойко был избран председателем правления ИнАУ на внеочередном съезде организации 23 апреля 2012 года, который был созван в связи с противоречиями внутри ИнАУ из-за разных подходов к развитию дочернего предприятия ИнАУ «Украинская точка обмена трафиком UA-IX».

Т.Попова, как и С.Бойко, в отличие от А.Ольшанского, выступает против привлечения частных инвесторов в дочернее предприятие ИнАУ «Украинская точка обмена трафиком UA-IX».

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2013 года на 16-м съезде ИнАУ было избрано новое правление, в состав которого вошли: Владислав Гранкин (РБК), Михаил Комиссарук ("Укрнет"), Александр Кульчицкий ("Телесистемы Украины"), Виктор Мазур (бывший член НКРСИ, «Ромсат»), Андрей Нагорнюк ("В.О.К.С."), Сергей Одинец («Ай Ти Системз»), Иван Петухов ("Адамант"), Татьяна Попова ("Альфа Каунтер"), Александр Федиенко ("ІМК"), Эллина Шнурко-Табакова ("ІСС").

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) – профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций, объединяет свыше 130 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на практическую реализацию проектов, способствующих развитию украинского сегмента глобальной сети Интернет, защиту интересов своих членов, проведение экспертной аналитической работы по анализу, разработке и корректировке законодательной и нормативной базы Украины и пр.