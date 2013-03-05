Nielsen будет измерять телеаудиторию в Украине вместо GFK

Компания Nielsen – мировой лидер в области маркетинга и медиаисследований будет исследовать телеаудиторию в Украине с 2014 года вместо компании GFK. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Индустриального Телевизионного Комитета (ИТК).

Согласно сообщению, «измеряя телевизионную аудиторию более чем в 30 странах по всему свету, Nielsen включает Украину в полный цикл своего исследования», которое предоставляет информацию о том, что зрители смотрят (их взаимодействие с телевидением, интернетом и мобильной связью) и что потребители покупают.

Сервис будет осуществляться в рамках заказа Индустриального Телевизионного Комитета (ИТК) на проведение репрезентативного исследования телевизионной аудитории.

Телевизионная панель Nielsen будет базироваться на общенациональной выборке из 3 740 домохозяйств, что на 50% превышает текущую выборку (у нынешнего измерителя телеаудитории - компании GfK), и это дозволит анализировать более узкие целевые группы. Пиплметры Nielsen будут измерять как реальный, так и отложенный телепросмотр.

Nielsen будет тесно сотрудничать с Техническим Комитетом ИТК, который заинтересован в предоставлении наилучшего сервиса для всех участников рынка. Начало предоставления данных планируется в январе 2014 года.

Председатель ИТК Олег Попенко отметил, что растущий телевизионный рынок Украины выдвигает новые требования к измерениям аудитории, и выразил уверенность, что «применение самых современных подходов позволит удовлетворить потребность пользователей телевизионных исследований в как можно более точных и достоверных данных».

Стоимость контракта между ИТК и Nielsen не разглашается.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2012 года сотрудники компании GFK Ukraine были обвинены в участии в манипуляциях с данными телепросмотра (данные не отображали реальные привычки просмотра телевидения), в связи с чем GFK сразу же был инициирован ряд внутренних и внешних аудитов.

Результат статистического аудита данных исследования GFK Ukraine показал, что есть определенное количество домохозяйств, которым «свойственны нетипичные привычки относительно телепросмотра, и которые, возможно, придерживались инструкции, полученной от неизвестного источника».

Сегодня участниками ТВ-панели GFK являются 2,5 тыс. домохозяйств или 6,3 тыс. зрителей в возрасте от 4 лет, которые живут в 356 населенных пунктах по всей Украине. Исследование осуществляется по заказу ИТК.

Справка УНИАН. Индустриальный Телевизионный Комитет - профессиональное объединение ведущих телеканалов, медийных агентств, которые представляет интересы телевизионной отрасли Украины. Основной целью ИТК является содействие развитию телевизионной отрасли в Украине. В ИТК представленные основные 4 телевизионных группы (Интер, 1+1, Украина, StarLightMedia) и 5 канал, 4 основные медийные группы (PublicisGroupeMedia, OmnicomMediaGroup, ADV Group, GROUPM) и агентство MediaArtsGroupUkraine.

NielsenHoldings N.V. – международная информационно-измерительная компания, которая занимает ведущие позиции на рынке в области маркетинга и потребительской информации, телевидения и измерения других средств массовой информации, онлайн медиа, мобильных измерений, и связанных сферах. Nielsen имеет представительства в 100 странах, со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США и Димене, Нидерланды.

GFK Ukraine – украинская исследовательская компания, проводит опросы и исследования рынков в Украине, Молдове и Беларуси. Входит в международную исследовательскую сеть GFK Group. В 2011 году объем продаж GFK Group составлял 1,37 млрд евро.