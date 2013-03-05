Железные дороги осуществили более 35 тыс. отправок грузов с унифицированной накладной

Железные дороги в 2012 году осуществили 35,2 тыс. отправок грузов с использованием унифицированной накладной ЦИМ/СМГС, в том числе более 12 тыс. осуществлены транзитом по территории Украины.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в 2011 году с использованием унифицированной накладной ЦИМ/СМГС было осуществлено 11,6 тыс. отправлений, в 2010 году - 4,5 тыс.

Всего за 2007-2012 годы по таким накладным было осуществлено более 61 тыс. отправлений.

В частности, из 12 тыс. транзитных отправлений, осуществленных по накладной ЦИМ/СМГС в 2012 году, основное количество перевозок составили перевозки порожних собственных вагонов из Румынии в Россию в адрес предприятия «Арселор - Миттал» (более 6 тысяч вагонов) и автозапчастей в контейнерах из Румынии в Россию (более 4 тысяч контейнеров).

Экспортные перевозки по накладной ЦИМ/СМГС в 2012 году составили более 22 тыс. отправок.

Основные экспортные грузы - это лесоматериалы (12,8 тыс. отправлений) и минеральные удобрения (640 отправлений).

Отправители леса - это лесные хозяйства со станций отправления Львовской и Юго-Западной железных дорог, отправители минудобрений - АО «Днепроазот», АО «Азот» и АО «Крымский Титан».

Импорт по накладным ЦИМ/СМГС в 2012 году составил 877 отправлений. Основные грузы, перевозимые в импортном сообщении, - это плиты древесностружечные и пустые танк-контейнеры со станций железных дорог Чехии и Румынии назначением на станции Харьков - Лиски, Киев - Лиски, Донецк - Лиски и Херсон.

Напомним, что накладная ЦИМ/СМГС актуальна при мультимодальных перевозках грузов в направлении Балтийское море – Черное море, а также между Европой, Кавказом, Азией и странами Балканского региона, Турцией и Китаем.

По мнению специалистов «Укрзализныци», применение унифицированной накладной сегодня актуально в том числе и в железнодорожно-паромном сообщении на Черном море и в евразийском железнодорожном пространстве.

Начиная с 2007 года «Укрзализныця» совместно с железнодорожными администрациями других стран систематически осуществляет перевозки по накладной ЦИМ/СМГС в направлении Европа - Азия.

Унифицированная накладная ЦИМ/СМГС вступила в силу с 1 сентября 2006 года.

Первая экспериментальная грузоперевозка по унифицированной накладной ЦИМ/СМГС была осуществлена в июле 2006 года по инициативе «Укрзализныци». Экспериментальный поезд из 27 вагонов, оформленных накладной ЦИМ/СМГС, следовал со станции Донецк Донецкой железной дороги и Нижнеднепровск Приднепровской железной дороги, назначением на станции Цайтхайн и Ильзенбург Немецких железных дорог. Груз экспериментального поезда составлял свыше 1120 тонн проката черных металлов производства ЗАО "Мини-металлургический завод "Истил-Украина".

Справка УНИАН. Перевозочный документ - унифицированная накладная ЦИМ/СМГС сближает две правовые транспортные системы Востока и Запада, поскольку в международном грузовом сообщении действуют различные правовые системы по перевозке грузов (ЦИМ и СМГС).

Использование унифицированной накладной упрощает процедуру пересечения границы, ускоряет движение грузов через границу, обеспечивает правовые гарантии клиентам при перевозках грузов железнодорожным транспортом из стран Европы в страны Азии, повышает эффективность товарооборота, улучшает качество обслуживания и уменьшает транспортные расходы грузоотправителей.

Решение о внедрении единой накладной ЦИМ/СМГС было принято на 34-й сессии Совещания Министров транспорта ОСЖД 13-15 июня 2006 года в Софии.