ГАИ проводит по Украине операцию «Внимание! Спецсигнал!»

С 5 по 7 марта ГАИ проводит по Украине профилактические мероприятия «Внимание! Спецсигнал!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в течение трех дней Госавтоинспекция проверит, как водители выполняют требования Правил дорожного движения в части предоставления преимущества в движении автомобилям с включенными спецсигналами.

В первую очередь профилактические мероприятия будут проводиться в областных центрах и городах с большими транспортными потоками. Ведь именно здесь, из-за того, что водители в нарушение всех требований не пропускают транспортные средства с включенными проблесковыми маячками, оперативные службы часто не могут своевременно добраться до места назначения. Напомним, согласно законодательству Украины, право на преимущество в движении имеют автомобили с включенными специальными сигналами скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, милиции, военной автомобильной инспекции, службы инкассации и тому подобное.

Кроме того, во время проведения мероприятий работники ГАИ проведут обследование участков улично-дорожной сети, прилегающих к территории медицинских заведений. В случае выявления неудовлетворительного состояния проезжей части руководителям дорожно-коммунальных организаций будут направлены предписания на устранение недостатков.

Также ГАИ обсудит с руководителями управлений здравоохранения возможность корректирования или разработки маршрутов движения автомобилей скорой медицинской помощи с учетом особенностей улично-дорожной сети.