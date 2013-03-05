«Борисполь» планирует к 2020 году увеличить пассажиропоток до 15 млн человек

Международный аэропорт «Борисполь» к 2020 году увеличит пассажиропоток до 15 млн человек, говорится в заявлении аэропорта, переданном УНИАН.

«Стратегический план развития аэропорта был разработан в 2009 году, и на сегодняшний день прогноз запланированного пассажиропотока полностью соответствует фактам. Согласно обновленному прогнозу, к 2016 году терминал D достигнет пика своей пропускной способности. Сейчас эксперты Airport Consulting Vienna по заказу аэропорта готовят изменения в мастер-план развития «Борисполя». По их прогнозам, к 2020 году пассажиропоток «Борисполя» составит не менее 15 млн., что вдвое превышает количество пассажиров, которое аэропорт обслужил в 2012 году», - сказано в заявлении аэропорта.

При этом в «Борисполе» отмечают, что «согласно мировыми тенденциями развития аэропортов, горизонт планирования составляет 15-20 лет».

Кроме того, в аэропорту уточняют, что строительство терминального комплекса D Международного аэропорта «Борисполь» осуществлялось без привлечения средств из госбюджета.

«Финансирование строительства, в частности, терминального комплекса D, осуществлялось без привлечения средств госбюджета - за счет собственных, а также кредитных ресурсов, которые предприятие обслуживает за счет собственной деятельности. Все средства, которые были инвестированы в развитие аэропорта, расходовались в строгом соответствии с украинским законодательством и международными нормами», - говорится в заявлении аэропорта.

Также в заявлении отмечается, что «реализация проекта строительства терминала D аэропорта «Борисполь» была начата в 2005 году - за два года до принятия решения о проведении чемпионата Европы по футболу 2012 года».

«Несмотря на то, что на строительство терминала D из государственного бюджета средств не планировалось и не было выделено, этот проект был включен в Государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, так как именно он должен был использоваться как основной терминал для обслуживания болельщиков».

Аэропорт «Борисполь» также заявляет, что «все строительные проекты государственного предприятия прошли обязательное согласование в министерствах и были утверждены постановлением Кабинета министров Украины».

«Международный контракт на строительные работы терминального комплекса D с привлечением японского финансирования утвержден отдельным постановлением Кабмина. Все средства в рамках реализации проекта терминала D тратились только после проверки и согласования японским инженером в рамках международного контракта», - сказано в заявлении «Борисполя».

При этом в аэропорту отмечают, что ««Борисполь» как государственное предприятие ежегодно согласовывает свой финансовый план в Министерстве инфраструктуры, Министерстве доходов и сборов, Министерстве экономического развития и торговли, Министерстве финансов и утверждает в Кабинете министров».

Кроме того, в заявлении сообщается, что «корректировка проекта строительства терминального комплекса D произошла лишь один раз - в 2009 году».

«Была расширена площадь терминала и зоны VIP-обслуживания, что значительно повысило пропускную способность терминала и функционал без изменения границ», - отмечают в аэропорту.

Как сообщал УНИАН, Счетная палата Украины в ходе аудита обнародовала отчет, согласно которому 3,693 млрд грн бюджетных ассигнований, выделенных на строительство и реконструкцию терминалов Международного аэропорта «Борисполь», были использованы неэффективно и с нарушением законодательства. В частности, необоснованная корректировка проекта строительства терминала D привела к увеличению долговых кредитных обязательств МА «Борисполь» на 2648,4 млн грн, в то время как для обслуживания делегаций и ВИП-персон хватило бы возможностей терминала С.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.