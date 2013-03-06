Житомирский облавтодор нанес госбюджету убыток на 2,2 млн грн. Налоговый долг уже возмещен
ГП "Житомирский облавтодор" на протяжении 2012 года умышленно уклонялось от уплаты налогов, чем госбюджету нанесен ущерб на 2,2 млн грн, сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.
Прокуратура области в январе текущего года в отношении двух должностных лиц ГП «Житомирский облавтодор» начала уголовное производство по ч.2 ст.212 (Уклонение от уплаты налогов) УК Украины. На сегодня уголовное производство направлено в суд для рассмотрения по существу.
Во время досудебного расследования предприятие уплатило налоговый долг в полном объеме.
"На днях по результатам досудебного расследования государственным предприятием «Житомирский облавтодор» реально возмещено в государственный бюджет 2 млн 256 тыс. грн убытков", - уточнила Т.Гоша.