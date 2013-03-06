Житомирский облавтодор нанес госбюджету убыток на 2,2 млн грн. Налоговый долг уже возмещен

08:20, 06 марта 2013
Транспорт/Связь
0

ГП "Житомирский облавтодор" на протяжении 2012 года умышленно уклонялось от уплаты налогов, чем госбюджету нанесен ущерб на 2,2 млн грн, сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

Прокуратура области в январе текущего года в отношении двух должностных лиц ГП «Житомирский облавтодор» начала уголовное производство по ч.2 ст.212 (Уклонение от уплаты налогов) УК Украины. На сегодня уголовное производство направлено в суд для рассмотрения по существу.

Во время досудебного расследования предприятие уплатило налоговый долг в полном объеме.

"На днях по результатам досудебного расследования государственным предприятием «Житомирский облавтодор» реально возмещено в государственный бюджет 2 млн 256 тыс. грн убытков", - уточнила Т.Гоша.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter