Чистая прибыль Vimpelcom Ltd. в 2012 году достигла 801 млн долл. против убытка годом ранее

Чистая прибыль по US GAAP холдинга Vimpelcom Ltd., в который входит российское ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), в четвертом квартале 2012 года составила 801 млн долл. против убытка годом ранее, передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы компании.

В четвертом квартале 2011 года чистый убыток составил 386 млн. долл.

Выручка Vimpelcom в четвертом квартале 2012 года выросла на 3% - до 6 млрд долл. Показатель EBITDA телеком-холдинга вырос на 13% — до 2,4 млрд долл.

Справка УНИАН. VimpelCom является одним из крупнейших в мире операторов комплексных телекоммуникационных услуг, предлагающим широкий спектр услуг беспроводного, фиксированного и широкополосного доступа в России, Украине («Киевстар»), Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральной Африканской Республике, Италии и Канаде. Международные операции VimpelCom охватывают территории с общим населением около 868 млн человек.

Акционерами компании (с учетом приобретений основными акционерами в 2012 году) являются российская Altimo (более 47,8% голосующих акций), Telenor (42.95% голосующих акций), остальные акции принадлежат миноритарным акционерам – почти 9,2% голосующих акций.

В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

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