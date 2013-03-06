Samsung может приобрести долю в Sharp за 108 млн долл.

Японский производитель цифровой техники и электроники Sharp Corp. ведет переговоры с южнокорейской корпорацией Samsung о продаже доли в компании за 10 миллиардов иен (108 миллионов долларов), сообщает агентство MarketWatch со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Рассматривается вариант, при котором Sharp проведет допэмиссию акций позже в марте, а Samsung станет крупнейшим покупателем LСD-панелей, передает ПРАЙМ.

"Если сделка состоится, она станет поворотной и изменит баланс сил в индустрии. Если раньше доминировали японские компании, то теперь ситуация полностью изменится с ростом технологических и производственных возможностей у Samsung", - отмечает MW.

В прошлом году Sharp вела переговоры с американскими Dell, Intel и Qualcomm об инвестициях в размере около 240 миллионов долларов, а также пыталась найти финансовую поддержку у тайваньской Hon Hai Precision Industry, однако привлечь капитал не удалось.

В среду акции японской компании растут на 13,4% после сообщений в СМИ о возможной сделке с Samsung.

Компания Sharp - некогда один из крупнейших производителей телевизоров, дисплеев больших и малых диагоналей, а также полупроводников. В настоящее время Sharp, как и ряд других японских корпораций, находится в затяжном кризисе, вызванном, в том числе, усиливающейся ценовой и технологической конкуренцией.