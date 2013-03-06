На железных дорогах в нынешнем году уменьшилось количество транспортных происшествий

В течение января-февраля 2013 года на железных дорогах Украины количество транспортных происшествий сократилось на 23 случая — до 101.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в январе-феврале 2013 года на железных дорогах также зафиксированы 3 серьезных инцидента - на 4 меньше, чем годом ранее.

Кроме того, на железнодорожных переездах произошло 12 случаев ДТП, в которых травмировано 3 человека.

По сравнению с соответствующим периодом 2012 года, количество ДТП уменьшилось на 7 случаев, а количество травмированных - на 3 человека.

Также за 2 месяца 2013 зафиксированы 27 случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог, в то время как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 22 таких случая.

Как сообщал УНИАН, количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах железных дорог Украины за 2012 год возросло до 89, в том числе 79 ДТП произошло на переездах и 10 - на путях вне переездов.

Количество погибших в ДТП в 2012 году уменьшилось на 2 человека по сравнению с 2011 годом.