Железные дороги реализовали почти 4,5 тыс. электронных билетов на поезда Интерсити+

Железные дороги за месяц с момента внедрения электронных посадочных документов на поезда категории Интерсити+ с 5 февраля 2013 года реализовали 4,47 тыс. таких документов.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), электронные посадочные документы дают право пассажирам осуществлять посадку не обращаясь за посадочным документом в железнодорожные кассы.

Кроме того, в «Укрзализныце» сообщили, что через Интернет на поезда категории Интерстити+ оформляются около 30% билетов.

Всего же с начала внедрения услуги бронирования и продажи билетов через Интернет в конце 2008 года таким образом реализовано более 3,4 млн билетов, в том числе в 2012 году - более 2,1 млн билетов, за 2 месяца 2013 - свыше 440 тыс. билетов.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 5 февраля 2013 года в экспериментальном порядке внедрила технологию продажи электронных проездных документов на поезда «Украинский экспресс» категории Интерсити+.

«Укрзализныця» планирует до конца 2013 года внедрить электронные проездные документы на всех поездах дальнего следования во внутреннем сообщении.

Посадочный документ, распечатанный пассажиром самостоятельно, содержит всю необходимую информацию о поездке: 20-разрядный номер электронного проездного документа, фамилию и имя пассажира, а также уникальный идентификатор условий заключенного договора на перевозку (направление, дату отправления, номер поезда, вагона, места и т.д.).