Козак обещает, что реформа в морской отрасли не приведет к сокращению работников

В ходе реформирования морской отрасли работники государственных портов перейдут в структурные подразделения госпредприятия «Администрация морских портов» и компаний-инвесторов.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, об этом в ходе коллегии ведомства 5 марта сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

Он отметил, что в рамках реорганизации предприятий морского хозяйства и создания ГП «Администрация морских портов» работодатели и профсоюзы должны сохранить коллективы и социальные гарантии работников.

«Я накладываю мораторий на сокращение в морских портах и тех предприятиях, где будут проходить реформы», - сказал В.Козак.

Он поручил создать рабочую группу, в состав которой войдут представители Минифраструктуры и профсоюзов, разработать формы штатных сообщений и четких разъяснений относительно перехода всех работников предприятий на соответствующие должности во вновь созданных структурных подразделениях ГП «Администрация морских портов» и компаний-инвесторов.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон о морских портах. 8 июня Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О морских портах Украины».

Согласно этому закону, в Украине должна быть создана Администрация морских портов с целью содержания и обеспечения эффективного использования государственного имущества, переданного ей в хозяйственное ведение, в том числе модернизации, ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений, других объектов портовой инфраструктуры, расположенных в пределах территории и акватории морского порта, и других целей.

Администрация морских портов начнет работу до 14 июня 2013 года.

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