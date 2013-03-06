Капитальные инвестиции в отрасли связи за год выросли до 6,9 млрд грн

В 2012 году капитальные инвестиции предприятий отрасли связи (почта и телекоммуникации) в Украине выросли по сравнению с 2011 годом на 4,6% (здесь и далее рассчитано по данным в сравнительных ценах) и составили более 6,9 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Госстата Украины.

Капитальные инвестиции предприятий телекоммуникаций за указанный период составили более 6,51 млрд грн., что на 1,1% больше, чем за 2011 год, инвестиции предприятий почты составили почти 400 млн грн.

Капитальные инвестиции в сферу информатизации за отчетный период составили более 529 млн грн, что на 6% больше, чем за 2011 год.

Справка УНИАН. В 2011 года капитальные инвестиции предприятий отрасли связи (почта и телекоммуникации) в Украине выросли по сравнению с 2010 годом на 1% и составили более 6,6 млрд грн. Капитальные инвестиции в сферу информатизации за 2011 год составили почти 430 млн грн, что на 60,4% больше, чем за 2010 год.