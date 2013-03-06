Подвижной состав киевской городской электрички пополнится двумя поездами

Уже вскоре на линию городской электрички выйдут два дополнительных поезда. Об этом рассказал в программе «Столица» на ТРК «Киев» председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов и добавил, что сейчас завершается их реконструкция, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Нам удалось достичь договоренностей с «Укрзализницей» о передаче на баланс города двух поездов. Сразу после реконструкции поезда выйдут на линию городской электрички, что позволит, во-первых, уменьшить интервал движения этого вида транспорта, а во-вторых, увеличить объем пассажирских перевозок. Именно такие замечания и пожелания были у киевлян по поводу работы городской электрички, однако особенно остро этот вопрос стал после запуска скоростного трамвая на Троещину», – отметил А.Попов.

Напомним, что с момента запуска скоростной трамвай на Троещине перевез больше 1 миллиона пассажиров, из которых свыше 850 тысяч воспользовались пересадочным узлом на городскую электричку. Кроме того, для удобства киевлян столичные власти ввели комбинированный билет, который позволяет пассажирам экономить: его стоимость на 1,2 гривни дешевле стоимости билетов на трамвай и на электричку, приобретенных отдельно.

Справка УНИАН. Проект городской электрички реализует Юго-Западная железная дорога совместно с коммунальным предприятием «Киевпасстранс».

С января 2012 года подвижной состав городской электрички в количестве 10 электропоездов передан на баланс КП «Киевпасстранс», который отныне несет ответственность за состояние подвижного состава городской электрички.

Юго-Западная железная дорога отвечает за надлежащее состояние железнодорожной инфраструктуры.

8 августа 2012 года председатель КГГА А.Попов сообщил, что Киев планирует увеличить подвижной состав городской электрички на три поезда.