Мининфраструктуры хочет делить морские порты по номенклатуре грузов

Министерство инфраструктуры предлагает определить специализацию морских торговых портов по основной номенклатуре грузов, исходя из доли существующих объемов перевалки, близости сырьевых баз, наличия перспективных территорий развития и конкурентоспособности логистических цепочек.

Согласно проекту Стратегии развития морских портов Украины, в частности, предлагается определить специализацию по перевалке нефти и нефтепродуктов за Одесским и Феодосийским морскими портами, наливных химических грузов - за морским портом «Южный», грузов металлургической промышленности (железорудное сырье, уголь, черные металлы) - за Мариупольским, Ильичевским, Керченским морскими портами и морским портом «Южный», зерновых грузов - за Ильичевским, Николаевским и Херсонским морским портом, грузов в контейнерах - за Одесским и Ильичевским морскими портами.

Учитывая специализацию по грузам, будут сформированы 4 кластера, в частности, грузопотоки зерна и масла в районе Одессы и Николаева, химии - в морском порту «Южный», контейнерные грузы - в Ильичевском и Одесском морских портах.

Стратегия также предусматривает, что для ее реализации Ильичевский, Николаевский, Одесский морские порты и морской порт «Южный» обеспечат максимизацию добавленной стоимости, в том числе по росту грузопотока и развитию перегрузочных мощностей.

Кроме того, стратегия определяет целями Мариупольского и Херсонского морских портов максимизацию грузопотока и повышения эффективной обработки грузов путем обеспечения необходимыми мощностями имеющихся потоков грузов, в том числе на перспективу их развития.

Керченским, Феодосийским, Измаильским морскими портами обеспечивается максимизация прибыли за счет оптимизации расходов и поддержки существующих грузопотоков порта.

Стратегия развития других морских портов будет сформирована на основе наличия и стабильности основного грузопотока.

Кроме того, стратегия предусматривает, что дальнейшее развитие в морских торговых портах Бердянский, Белгород-Днестровский, Евпаторийский, Скадовский и специализированном морском порте «Октябрьск» будет осуществляется «в случае наличия стабильного грузопотока, а также заинтересованности потенциальных инвесторов».

Ялтинский и Севастопольский морские порты, не имеющие стабильного грузопотока, будут перепрофилированы на обслуживание пассажирских перевозок.

В то же время, Ренийский и Усть-Дунайский морские порты, как потенциально убыточные и не имеющие достаточного грузопотока, предлагается присоединить к региональному кластеру.

Как сообщал УНИАН, проект Стратегии развития морских портов Украины предусматривает, что морские торговые порты Украины до 2038 года могут увеличить пропускную способность до 250 млн тонн, а перевалку грузов - до 210 млн тонн.

Справка УНИАН. 18 государственных морских портов Украины по итогам 2012 года переработали 109 млн тонн грузов, в том числе 33,5 млн тонн транзитных.

С учетом перевалки грузов частными портами грузоперевалка морских торговых портов Украины в 2012 году составила 154 млн тонн.