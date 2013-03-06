В ближайшие 25 лет планируется увеличить загрузку морских портов Украины до 80% их пропускной способности

Морские торговые порты Украины до 2038 года могут увеличить пропускную способность до 250 млн тонн.

Это предусмотрено «Стратегией развития морских портов» Украины, размещенной на сайте Министерства инфраструктуры.

Кроме того, реализация предложенной стратегии позволит до 2038 года повысить перевалку грузов до 210 млн тонн, коэффициент использования перегрузочных комплексов может быть увеличен до 75-80%.

Поступления в госбюджет от портовой отрасли к 2038 году возрастут до 1,54 млрд грн в год от морского бизнеса, а также 4,07 млрд грн от кластеров.

Стратегия развитие портовой инфраструктуры предусматривает привлечение в развитие портовой инфраструктуры около 26 млрд грн частных инвестиций.

Кроме того, стратегия предусматривает достижение 100%-го уровня охвата береговыми средствами обеспечения безопасности мореплавания и средствами по сбору и утилизации отходов, а также создание до 2038 года около 15 тыс. дополнительных рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, 18 государственных морских портов Украины по итогам 2012 года переработали 109 млн тонн грузов, в том числе 33,5 млн тонн транзитных.

С учетом перевалки грузов частными портами грузоперевалка морских торговых портов Украины в 2012 году составила 154 млн тонн.

По мощности морских портов Украины занимает 3 место в Черноморском бассейне после Российской Федерации и Румынии. Причальный фронт всех украинских морских портов включает 235 причалов общей длиной более 38 км; суммарная пропускная способность - около 110 млн. т/ г. Загрузка морских портов Украины в последние годы не превышает около 60% от их пропускной способности.