ПЖД в январе-феврале увеличила перевозку грузов на 4%

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» в январе-феврале 2013 г. увеличила в сравнении с аналогичным периодом прошлого года перевозку грузов на 4% - до 17,995 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, во внутреннем сообщении магистраль перевезла 10,565 млн тонн грузов, что на 0,8% больше показателя за 2 месяца 2012 г.

В частности, каменного угля – 2,442 млн тонн, кокса - 201,9 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов - 186,1 тыс. тонн, флюсов - 546,9 тыс. тонн. Объемы перевозки руды железной и марганцевой составили почти 5,747 млн тонн, черных металлов - 352,3 тыс. тонн, лома черных металлов - 131,2 тыс. тонн, строительных грузов - 193,7 тыс. тонн, Промышленного сырья и формовочных материалов перевезено 380,4 тыс. тонн, цемента - 83,8 тыс. тонн, зерна - 13,5 тыс. тонн, продовольственных и сборных товаров - 253,8 тыс. тонн.

На экспорт в январе-феврале ПЖД отгрузила около 7,430 млн ​​тонн - на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них кокса - 28,5 тыс. тонн, руды железной и марганцевой – более 4,624 млн тонн, черных металлов – 1,987 млн тонн, химических минеральных удобрений - 137,8 тыс. тонн, строительных грузов - 286,8 тыс. тонн, зерна - 52,3 тыс. тонн, продовольственных и сборных грузов - 317,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ПЖД перевезла 115,331 млн тонн грузов — на 1,2% меньше, чем по итогам 2011 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.