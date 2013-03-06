ПЖД за два месяца направила в бюджеты и целевые фонды более 441 млн грн

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» в январе-феврале 2013 г. направила в бюджеты разных уровней и целевые фонды 441,29 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, за этот период в госбюджет перечислено около 217,4 млн ​​ грн, в местные бюджеты – 64,232 млн грн, в целевые фонды социального страхования – 159,66 млн грн.

В феврале текущего года ПЖД направила в госбюджет 84,713 млн грн, в местные бюджеты – 29,91 млн грн, в целевые фонды социального страхования - 71,947млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в бюджеты разных уровней и целевые фонды социального страхования ПЖД перечислила более 2,637 млрд грн.

Справка УНИАН: ГП «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.